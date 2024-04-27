بعد 30 عاما على الحرية.. هل هزمت جنوب أفريقيا الفصل العنصري حقا؟

ناقش تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" المدى الذي وصلت إليه جنوب أفريقيا في تحقيق أهداف ميثاق الحرية؛ الذي نادى بالعدالة والمساواة اقتصاديًا ومعيشيًا وتعليميًا وقضائيًا، وما إذا كانت هزمت الفصل العنصري حقا.

يأتي ذلك، بينما يحتفل مواطنو جنوب أفريقيا بمرور 30 عاماً على الحرية ويستعدون للتصويت في انتخابات وطنية محورية.

وبحسب التقرير، "لا أحد يشك في أن جنوب أفريقيا قطعت خطوات كبيرة منذ أيام القمع العنصري، حيث جلبت الديمقراطية للطبقة المتوسطة السوداء المتنامية، إمكانية الوصول إلى تعليم أفضل عبر الكرامة الإنسانية الأساسية التي سُرقت من الأغلبية السوداء".

ولكن كانت هناك أيضًا فجوة آخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء، وانهيار في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، واستمرار عزلة عائلات السود العالقة في منازل متداعية في المجتمعات البعيدة.

وغالبًا ما يجادل السود في جنوب أفريقيا، الذين يشكلون 81% من السكان، بأنهم حصلوا على الحرية السياسية، ولكن ليس الحرية الاقتصادية؛ وما زالوا محاصرين في هيكل الفصل العنصري.

وأشار التقرير إلى أن المجتمع في جنوب أفريقيا حر ومتساوٍ على الورق، لكن العديد من الحواجز الاقتصادية التي نشأت في ظل نظام الفصل العنصري لا تزال قائمة.