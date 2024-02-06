وصفَه بـ"الخَرِف".. بن غفير يعتذر عن إساءة نجله لبايدن

اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأشار إلى إصابته بالخرف.

وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" فوق صورة لبايدن، "من المهم رفع مستوى الوعي" حول مرض الزهايمر الذي يمثل "سبباً رئيساً للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

ويسعى الرئيس الأمريكي (81 سنة) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.

وحذف منشور بن غفير لاحقاً، لكن والده كتب بعد ذلك على ذات المنصة أن "ابنه الحبيب" ارتكب "خطأً جسيماً"، وأنه "يرفض بشدة" ذلك.

وأضاف الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".

وبحسب بن غفير فإنه لا مكان لمثل هذه التعليقات "المهينة... أعتذر عن حديث ابني".

وكان وزير الأمن القومي قد انتقد الرئيس الأمريكي لعدم كفاية المساعدات التي تقدمها واشنطن للدولة العبرية في حربها ضد "حماس" بقطاع غزة.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967.