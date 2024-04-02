"داخل أيقونات".. روسيا تعلن إحباط تهريب متفجرات من أوكرانيا (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي، كانت مخبأة داخل أيقونات.

وأشار مسؤول في لجنة التحقيق أن الأيقونات التي تم ضبطها في منطقة بسكوف، كانت مخبأة في داخلها مادة الهيكسوجين، وهي مادة متفجرة كافية لتفجير مبنى مكون من خمسة طوابق.

وقال مدير قسم خبراء التحقيق الجنائي التابع لوزارة الداخلية الروسية، ديمتري بيلوتسيركوفسكي: "تم العثور على مادة متفجرة شديدة القوة - الهكسوجين - داخل الأيقونات"

مشيرًا إلى "أن قوتها أكبر بمقدار 1.5 مرة من قوة مادة تي إن تي".

وأضاف بيلوتسيركوفسكي: "تكفي كمية المتفجرات المضبوطة لتفجير مبنى سكني من خمسة طوابق".

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أعلن في وقت سابق من اليوم، إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وقال في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، من إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي".