"داخل أيقونات".. روسيا تعلن إحباط تهريب متفجرات من أوكرانيا (فيديو)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي، كانت مخبأة داخل أيقونات.
وأشار مسؤول في لجنة التحقيق أن الأيقونات التي تم ضبطها في منطقة بسكوف، كانت مخبأة في داخلها مادة الهيكسوجين، وهي مادة متفجرة كافية لتفجير مبنى مكون من خمسة طوابق.
وقال مدير قسم خبراء التحقيق الجنائي التابع لوزارة الداخلية الروسية، ديمتري بيلوتسيركوفسكي: "تم العثور على مادة متفجرة شديدة القوة - الهكسوجين - داخل الأيقونات"
مشيرًا إلى "أن قوتها أكبر بمقدار 1.5 مرة من قوة مادة تي إن تي".
وأضاف بيلوتسيركوفسكي: "تكفي كمية المتفجرات المضبوطة لتفجير مبنى سكني من خمسة طوابق".
وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أعلن في وقت سابق من اليوم، إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وقال في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، من إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة تفتيش أوبيلينكا (في منطقة بسكوف الحدودية مع لاتفيا) تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا".
وأوضح البيان إلى أنه "تم العثور داخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 قنبلة يدوية الصنع جاهزة للاستعمال، و70 كيلوغرامًا من المتفجرات عالية الطاقة، وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات".
كما أعلن جهاز الأمن الروسي أنه "تم اعتقال شخص متورط في ارتكاب جريمة".
وسيتم بحسب جهاز الأمن "إدراج جميع المنظمين والمتواطئين في الجريمة، بمن في ذلك من المواطنين الأجانب، على قائمة المطلوبين ومحاكمتهم وفقًا للتشريعات الروسية".