خامنئي يدعو ميليشيا الحوثي إلى مواصلة هجمات البحر الأحمر

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، ميليشيا الحوثي إلى مواصلة الهجمات واعتراض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

واعتبر المرشد الإيراني في خطاب له بثه التلفزيون، ما يقوم به الحوثيون بأنه "جهاد في سبيل الله"، مضيفًا "نأمل أن تستمر هذه الجهود والخطوات حتى تحقيق النصر".

وتابع "في نظر شعوب العالم، مسلمين وغير مسلمين، فإن النظام الغاصب قاسٍ ومتعطش للدماء، وهو كئيب ومهزوم ومتفكك".

وهاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة، ما يقرب من 30 موقعًا في اليمن، قيل إنها تضمنت مستودعات أسلحة ومراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي.

وشنَّت الولايات المتحدة، السبت، هجومًا آخر على موقع رادار تابع للحوثيين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "إذا لزم الأمر، فلن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الناس والتدفق الحر للتجارة الدولية".

وقالت بريطانيا إنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحوثيين.