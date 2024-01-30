"جزر كوريل".. نزاع قديم بين اليابان وروسيا‎ يعود للواجهة

أعادت تصريحات لرئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، موضوع السيادة على جزر كوريل إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أكد أن بلاده ترغب بإبرام معاهدة سلام مع روسيا.

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظلت الجزر الأربع تحت سيطرة السوفييت، وهي اليوم تحت سلطة روسيا التي تعد الوريث الشرعي للاتحاد الذي انهار مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتتألف كوريل من أربع جزر تقع بين شبه جزيرة كامشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، وتمتد على شكل قوسين تفصل بحر أخوتسك عن المحيط الهادئ.

وقال كيشيدا إن بلاده ترغب بالسلام مع روسيا، لكنها تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات على روسيا.

موسكو لا تهتم بمشاعر اليابانيين

وفي رده على تصريحات كيشيدا، قال نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، دميتري ميدفيديف، إن بلاده ستنشر أسلحة جديدة في المنطقة، ولا تهتم "بمشاعر الشعب الياباني" تجاه هذه الجزر.