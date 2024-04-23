عقوبات أمريكية تستهدف القيادة السيبرانية لـ"الثوري الإيراني"

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أدرجت 4 أفراد وشركتين، مرتبطين بالقيادة السيبرانية للحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات.