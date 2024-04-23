عقوبات أمريكية تستهدف القيادة السيبرانية لـ"الثوري الإيراني"
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أدرجت 4 أفراد وشركتين، مرتبطين بالقيادة السيبرانية للحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات.
وذكرت وزارة الخزانة، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن المستهدفين بالعقوبات شاركوا في عمليات إلكترونية استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأمريكية.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف شركة مهرسام أنديشه ساز نيك، وجهات أخرى تعمل شركات وهمية للقيادة السيبرانية للحرس الثوري.