اتفاق أمريكي يمهد لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل وأوكرانيا

أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.

وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

ومن شأن مبلغ إضافي قدره 10 مليارات دولار توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

وستقدم الولايات المتحدة 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادي حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين النازحين بسبب الغزو الروسي وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.

لكن ليس واضحاً ما إذا كان مشروع القانون يحظى بتأييد 60 عضواً من أجل إقراره في أول جلسة تصويت متوقعة، الأربعاء، على أبعد تقدير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

ومنذ أشهر يجري أعضاء مجلس الشيوخ مفاوضات حول اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يصر الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن تمويل كييف.

وقوبل الإعلان عن نص الاتفاق بموافقة سريعة من البيت الأبيض، ما سلط الضوء على السعي المستمر منذ عقود لإصلاح نظام الهجرة "المعطل" في البلاد.

وقال بايدن في بيان: "توصلنا الآن إلى اتفاق بين الحزبين بشأن الأمن القومي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الحدودية هي الأصعب والأكثر إنصافاً منذ عقود. أنا أؤيد الاتفاق بقوة".

وحضّ بايدن الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب على دعم الحزمة التي توافق عليها الحزبان، رغم الضغوط التي يتعرضون لها من قبل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لرفض الاتفاق.

وقال: "إذا كنتم تعتقدون مثلي أنه يتعين علينا تأمين الحدود الآن، فإن عدم فعل شيء ليس خياراً".

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق "سيولد ميتاً"، لكنه أبدى ليونة في تصريح لشبكة "فوكس بيزنس" الجمعة حين قال إنه "لا يحكم مسبقا على أي شيء".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء.

وقال شومر في بيان: "الأولويات الواردة في مشروع القانون هذا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها وحيوية للغاية بحيث لا تسمح للسياسة بأن تعرقلها".

وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيمثل أهم التغييرات في الهجرة الأمريكية وأمن الحدود منذ عقود.

وقالت كيرستن سينيما عضوة مجلس الشيوخ الأمريكية المستقلة للصحفيين إن التشريع سيؤمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي "بإغلاق" الحدود أمام المهاجرين إذا كان هناك ما يزيد عن 5000 محاولة عبور يوميا في المتوسط ​​على مدى 7 أيام.