من بريكس إلى قمة العشرين.. هل ينجح بوتين في فكّ عزلته الدولية؟

يتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى استثمار مؤتمري مجموعة "بريكس" الثلاثاء، و"مجموعة العشرين" الأربعاء؛ للعودة إلى واجهة اللعبة الدبلوماسية الدولية، من خلال حضوره الافتراضي، بحسب تقرير إخباري.

ووفق تقرير نشره موقع تلفزيون "فرنس أنفو"، لا يملك الرئيس الروسي خيارا آخر سوى حضور الاجتماعات عن بُعد، بَعد أن صدرت بحقه في آذار/مارس الماضي مذكّرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ترحيل آلاف من الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا إبّان الحرب.

وتقع الحرب في غزة في قلب اجتماع غير عادي لمجموعة "بريكس" عبر الفيديو الثلاثاء، بمشاركة فلاديمير بوتين، الذي سيحضر أيضًا قمة مجموعة العشرين الافتراضية الأربعاء.

ولا يمكن للرئيس الروسي الانتقال إلى عدة دول في العالم على خلفية مذكرة الاعتقال، ولا تعترف حوالي ستين دولة فقط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بينها الصين وقيرغيزستان، حيث زارهما بوتين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي رحلته الوحيدة إلى الخارج خلال ثمانية أشهر.

ولم يكن بوتين حاضرا شخصيا في قمة "بريكس" السابقة في آب/أغسطس الماضي، ولا في قمة مجموعة العشرين في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن الاجتماعات الافتراضية تتيح له اليوم سماعها والمشاركة فيها والعودة إلى محفل الأمم.