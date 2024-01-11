فنلندا على "خط النار" الأول بين روسيا وأمريكا

قالت كبيرة المحللين في معهد "ليكسينغتون" لأبحاث السياسة الأمريكي، إن الولايات المتحدة تحتاج إمداد فنلندا بالكثير من الأسلحة، لتعزيز حدود حلف شمال الأطلسي الناتو مع روسيا.

ورجحت سارة وايت، في مقال على موقع "ريل كلير ديفنس"، أن فنلندا ستكون المرشح الأكثر شعبية لتلقي المعدات الأمريكية الجديدة، إذ سيتسلم الجيش الفنلندي 64 مقاتلة من الجيل الخامس من طراز أف 35-أ.

وأشارت الباحثة أن الطائرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للناتو بفضل قدراتها الاستطلاعية العالية، مشددة أن المركبات المدرعة الثقيلة ستتبع الطائرات قريبًا.

واقترحت وايت أن تكون "فنلندا المرشح الأول للتزود بدبابات أبرامز الأمريكية الحديثة؛ نظراً لحدودها الطويلة مع روسيا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة لجمهورية التشيك، كاريلا رزيكي، إنه من الممكن تجنب صراع محتمل مع موسكو، من خلال "الترهيب"، معتبرا أن الحرب مع روسيا "ليست مستحيلة".

وأدلى وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، بتصريحات حول استعداد الغرب لحرب باردة مع جارته الشرقية من أجل المزيد من الدعم لكييف.