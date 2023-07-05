الاتحاد الأوروبي يحدد شرط رفع العقوبات عن كوسوفو‎

حدد الاتحاد الأوروبي شرطاً لرفع العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على كوسوفو، بحسب ما جاء على لسان ميروسلاف لايتشاك مبعوث الاتحاد الأوروبي.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على كوسوفو بعد إخفاق حكومة رئيس الوزراء ألبين كورتي في تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويغلب ذوو الأصول الألبانية على سكان كوسوفو، التي طالبها الاتحاد الأوروبي وأمريكا سابقاً بنزع فتيل الصراع في شمال البلاد في أعقاب أسوأ اشتباكات منذ ما يزيد على 10 سنوات، بحسب "رويترز".

وقال لايتشاك يوم الثلاثاء خلال زيارة لبريشتينا إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات السياسية والاقتصادية عن كوسوفو ما لم تخفف الحكومة التوتر مع ذوي الأصول الصربية.

وتشمل الإجراءات وقف زيارات مسؤولي كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي وتعليق جزء كبير من مساعدات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية للجمهورية الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان.

وحذرت بروكسل من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يتحرك كورتي لتهدئة التوتر.