"معاريف" تكشف سبب غياب سارة نتنياهو عن المناسبات الرسمية

توقعت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الاثنين، استمرار غياب سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن المناسبات الرسمية، بسبب معاناتها من انزلاق غضروفي.

وقالت الصحيفة إن سارة نتنياهو التي غابات عن مراسم يوم المحرقة، قد تغيب أيضًا عن مراسم يوم الذكرى، مشيرة أن مقربين من رئيس الوزراء قالوا إن زوجته تعاني من انزلاق غضروفي في ظهرها.

ويوم الذكرى يهدف إلى إحياء ذكرى قتلى معارك إسرائيل، وإلى فسح المجال أمام الإسرائيليين للتضامن رسميًّا مع ذكرى ضحايا الحروب.