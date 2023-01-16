روسيا تنتج للمرة الأولى رؤوسًا نووية لطوربيد "بوسيدون"

ونقلت "تاس" عن مصدر دفاعي لم تحدده، قوله: "صنعت أولى ذخائر بوسيدون، وستتسلمها غواصة بيلجورود، في المستقبل القريب".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى عما يعرف باسم "طوربيد بوسيدون" في عام 2018، قائلا إنه "نوع جديد تمامًا من الأسلحة النووية الإستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها".

وفي كلمته في عام 2018، قال بوتين إن "مدى الصاروخ غير محدود وبوسعه العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرى".

وأضاف بوتين: "صوته منخفض للغاية وقدرته عالية على المناورة ولا يستطيع العدو تدميره عمليا.. لا سلاح في العالم اليوم يمكنه التصدي له".