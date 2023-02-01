تباين في تصريحات نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة

قال السفير الإسرائيلي في كييف، مايكل برودسكي، الأربعاء، إن بلاده تواصل مساعدة أوكرانيا، "لكن لا يجب الحديث عن كل شيء".

وأضاف برودسكي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أعتقد أن الجانبين (الروسي والأوكراني) يستعدان لمعركة عنيفة نهاية الشتاء".

ونبَّه إلى أن الأوكرانيين "غير مهتمين بالوساطة الإسرائيلية، أو بالتفاوض مع روسيا".

تزامن حديث برودسكي مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لشبكة (CNN) الأمريكية، الأربعاء، أنه "يدرس" إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يستخدم فيها نتنياهو هذا الطرح؛ إذ أكد خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أنه في حال نجاحه "سيدرس تسليح القوات الأوكرانية".

وقال وقتها إنه "تلقى عرضًا للعب دور الوسيط"، تمامًا مثلما أشار في حديثه مع الإعلام الأمريكي اليوم.