آلاف الأرمن في "قرة باغ" يتوافدون على المطار.. وأذربيجان تعد بـ"ممر آمن"

احتشد آلاف الأرمن في مطار بإقليم ناغورنو قرة باغ، اليوم الأربعاء، حيث يوجد مقر بعض قوات حفظ السلام الروسية، بعد أن وافقت قوات الانفصاليين على وقف لإطلاق النار سيشهد استسلامهم لأذربيجان، وفق وكالة "رويترز".

وحث الانفصاليون، الذين يديرون ما أطلقوا عليها من جانب واحد "جمهورية أرتساخ"، سكان المنطقة، البالغ عددهم 120 ألفًا، على عدم التعجل بالتوجه لمطار "ستيباناكيرت"، وهو اسم عاصمتهم للإقليم.

ونقلت "رويترز" عن الانفصاليين قولهم: "نحث سكان ستيباناكيرت مرة أخرى على عدم الاستسلام للذعر، وعدم التوجه للمطار بمبادرة منهم للإخلاء".

وأظهرت صور من قرة باغ الآلاف في المطار، بعضهم برفقة أطفال.

واتهم قادة الانفصاليين مرارًا أذربيجان بأنها تريد تنفيذ تطهير عرقي في قرة باغ، فيما ترفض باكو هذه الاتهامات، وتقول إنها ستحمي حقوق المدنيين المنتمين لعرق الأرمن في المنطقة بموجب دستورها.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على لقاء ممثلين عن الأرمن في قرة باغ مع السلطات في أذربيجان، غدًا الخميس، وفق "رويترز".

ممر "آمن" للقوات الانفصالية

واليوم الأربعاء، وعدت أذربيجان بتوفير "ممر آمن" للقوات الانفصالية الأرمينية من ناغورنو قره باغ، وقالت إن "كل العمليات" التي يتم تنفيذها "على الأرض" يتم تنسيقها مع قوات حفظ السلام الروسية، وفق وكالة "فرانس برس".