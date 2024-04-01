بتقدم كبير على انتخابات 2019.. نتائج رسمية تؤكد فوز المعارضة التركية

في تأكيد للنتائج الأولية، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميًّا تقدم المعارضة في الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأحد، بنسبة مشاركة بلغت 78.11 في المئة.

وقال رئيس الهيئة، أحمد ينار، في تصريح متلفز، إن حزب الشعب الجمهوري (المعارض) فاز برئاسة بلدية 35 مدينة وولاية، بينها 14 مدينة كبرى و21 ولاية.

وفي باقي النتائج، فاز حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بـ 24، منها 12 مدينة كبرى و12 ولاية، أما حزب "مساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي فقد فاز بـ 10 بلديات، منها ثلاث مدن كبرى وسبع ولايات.

وفاز حزب الحركة القومية برئاسة ثماني ولايات، وفاز حزب الرفاه الجديد برئاسة ثلاث بلديات، إحداها مدينة كبرى، فيما فاز حزب "الجيد" برئاسة بلدية ولاية واحدة.

وبينت نتائج هذه الانتخابات أن حزب الشعب الجمهوري هو الفائز الأكبر، كونه تمكن من رفع فوزه من 22 بلدية مدينة وولاية في انتخابات 2019 إلى 35، بينما تراجع حزب العدالة والتنمية من 39 بلدية مدينة وولاية إلى 24.