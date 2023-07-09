تصعيد كوري صيني ضد خطة يابانية لتصريف مياه مفاعل فوكوشيما النووي
أثارت خطة يابانية للتخلص من المياه المشعة المعالجة الناتجة عن عمليات مفاعلها النووي في فوكوشيما، مخاوف واسعة في المنطقة، ما دفع بتصعيد المواقف تجاه الخطة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأمام هذه المخاوف، التي تفجرت في كوريا الجنوبية والصين على وجه الخصوص، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يطمئن دول المنطقة، بشأن سلامة الخطة اليابانية.
ورأى رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخاوف دول الجوار "منطقية تماماً"، وأن من الطبيعي أن تجذب تلك الخطة اهتماماً كبيراً في المنطقة.
وقال جروسي، اليوم الأحد، إنه يتفهم أن المخاوف ما تزال قائمة بشأن الخطة، لكنه أضاف أن مراجعة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي خلصت إلى أنها "تتماشى مع معايير السلامة الدولية" إذا تم تنفيذها وفقا للخطة.
والتقى جروسي مع أعضاء من الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأحد الذين عبروا عن مخاوف شعبية قوية بشأن خطة اليابان وانتقدوا النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال جروسي في الاجتماع: "القضية التي أمامنا اليوم اجتذبت الكثير من الاهتمام وهذا منطقي تماما لأن الإجراءات والطريقة التي ستتعامل بها اليابان مع ذلك الأمر... لها تبعات مهمة".
وقال عضو في الحزب الديمقراطي يرأس لجنة خاصة بشأن المسألة إن نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تشوبها أوجه قصور" وإن المخاوف العامة الشائعة على نطاق واسع بشأن السلامة في بلاده "مشروعة ومنطقية".
وقال واي سيونج-جون عضو الحزب لجروسي "نشعر بالأسف حيال توصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نتيجة مفادها أن تصريف مياه ملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية يفي بالمعايير الدولية".
وقوبل جروسي باحتجاجات غاضبة من جماعات مدنية لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة قادما من اليابان ونُظمت مسيرات في الشوارع أمس السبت لانتقاد الخطة.
وقالت حكومة كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها تحترم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن تحليلها الخاص وجد أن تصريف المياه المشعة لن يكون له "أي تأثير ملموس" على مياهها.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين يوم الأربعاء خطوة تصريف المياه وهدد باتخاذ إجراء إذا مضت الخطة قدما.
كما انتقدت كوريا الشمالية أيضا تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان، ووصفت الأمر بأنه "غير عادل" ويوضح ازدواج المعايير في إشارة لعمل الوكالة على الحد من برنامج بيونجيانج النووي.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب إجرائها ستة اختبارات نووية تحت الأرض.