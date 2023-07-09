تصعيد كوري صيني ضد خطة يابانية لتصريف مياه مفاعل فوكوشيما النووي

أثارت خطة يابانية للتخلص من المياه المشعة المعالجة الناتجة عن عمليات مفاعلها النووي في فوكوشيما، مخاوف واسعة في المنطقة، ما دفع بتصعيد المواقف تجاه الخطة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأمام هذه المخاوف، التي تفجرت في كوريا الجنوبية والصين على وجه الخصوص، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يطمئن دول المنطقة، بشأن سلامة الخطة اليابانية.

ورأى رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخاوف دول الجوار "منطقية تماماً"، وأن من الطبيعي أن تجذب تلك الخطة اهتماماً كبيراً في المنطقة.

وقال جروسي، اليوم الأحد، إنه يتفهم أن المخاوف ما تزال قائمة بشأن الخطة، لكنه أضاف أن مراجعة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي خلصت إلى أنها "تتماشى مع معايير السلامة الدولية" إذا تم تنفيذها وفقا للخطة.