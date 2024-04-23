فرنسا.. اليمين المتطرف متهم بممارسة ضغوط لترحيل أئمة مساجد

يواجه اليمين المتطرف في فرنسا، اتهامات بالضغط على السلطات لترحيل أئمة المساجد في البلاد، بزعم بث الكراهية في المجتمع، حيث تتم هذه الإجراءات بموجب قانون الانفصالية الجديد المثير للجدل.

وبعد طرد الإمام محجوب محجوبي وترحيله إلى تونس، والإمام محمد تاتيات إلى الجزائر، أثيرت مخاوف في فرنسا من استهداف المجتمع المسلم نتيجة لضغوط اليمين المتطرف.

وتعقيباً على قرار ترحيل الإمام الجزائري، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن سلطات بلاده رحلت، الجمعة، الإمام الجزائري محمد تاتيات الذي كان خطيبا في أحد مساجد تولوز، بعد صدور حكم قضائي بحقه إثر اتهامات بـ"التحريض على الكراهية وعلى التمييز إزاء اليهود".

وكان استطلاع أجرته شبكة "سي.نيوز" الفرنسية، بدعم من حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف، نشرته في فبراير/شباط الماضي، أظهر أن 92% ممن شملهم الاستطلاع من الفرنسيين يؤيدون طرد الأئمة الأجانب الذين يُلقون خطباً مناهضة لفرنسا.