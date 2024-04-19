الشرطة الباكستانية تعلن نجاة 5 يابانيين من "هجوم انتحاري" في كراتشي

قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية، إن خمسة يابانيين نجوا من "هجوم انتحاري" على سيارتهم الجمعة، بينما قتلت الشرطة في مدينة كراتشي بالرصاص مسلحا كان يرافق الانتحاري، لكن اثنين من المارة كانا من بين ثلاثة أصيبوا.

وشن متشددون يسعون للإطاحة بالحكومة، بعضا من أكثر الهجمات دموية في باكستان خلال السنوات القليلة الماضية.

وتستهدف بعض الجماعات الانفصالية الأجانب ومن بينهم صينيون، بحسب وكالة "رويترز".

ولم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم النادر الذي استهدف مواطنين يابانيين، والذين ذكرت السلطات الباكستانية أنهم مهندسون يعملون في إدارة منطقة تجهيز الصادرات في المدينة الساحلية.