على خلفية شغب برازيليا.. القبض على وزير العدل بحكومة الرئيس السابق بولسونارو
ألقي القبض، اليوم السبت، في مطار برازيليا على أندرسون توريس، وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو.
ألقي القبض على وزير العدل البرازيلي السابق لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، إذ يشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب
جاء ذلك في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة، في الثامن من كانون الثاني/يناير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واعتقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، إذ يشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنه يؤكد براءته.