واشنطن بوست: تغيير قيادة الجيش الأوكراني يثير المخاوف والانتقادات

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن التغييرات التي أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قيادة الجيش، "ولّدت ردود فعل سلبية وأثارت الشكوك".

وقالت الصحيفة في تقرير، إن "زيلينسكي أبلغ قائده العسكري الأعلى الجنرال فاليري زالوزني، عن إقالة وشيكة؛ بسبب الحاجة إلى تحديث القيادة وسط تزايد الإرهاق العام، وانخفاض المساعدات الدولية".

وذكرت أن "هذا القرار ولّد ردود فعل سلبية سريعة داخل الجيش، وأثار الشكوك في كييف، وتسبَّب بحالة من عدم اليقين في الغرب، ما قد يوفر لموسكو فرصة لاستغلال عدم الاستقرار".

وسلّط زالوزني، خلال محادثة مع زيلينسكي، الضوء على التحديات التي تنتظر خليفته، لافتا إلى "مأزق الاستنزاف المستمر ضد قوة روسية أكبر حجما وأفضل تسليحا".

وسيواجه القائد الجديد مهمة شاقة، تتمثل في تأمين جنود إضافيين وموارد إضافية لمواجهة خطط روسيا لنشر 400 ألف جندي إضافي.