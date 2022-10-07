إيران تقول إن مهاجما اقتحم سفارتها في الدنمارك وهدد السفيرة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الجمعة، بأن مهاجما اقتحم السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقالت الوكالة إن "شخصا مسلحا دخل بشكل غير قانوني إلى مقر السفارة الإيرانية في الدنمارك وقام بتهديد السفيرة الإيرانية في كوبنهاغن أفسانه نادري بور".

وأضافت: "بعد دخوله مجمع السفارة وهو يحمل سلاحا ابيض في يده، قام المهاجم بالتهديد والتسبب في الرعب وإلحاق الضرر بالسيارات الموجودة في ساحة انتظار السفارة".

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل إضافية بشأن هذا الاختراق الأمني النادر في قلب العاصمة الدنماركية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للوكالة: "من المؤسف أن مثل هذا الاعتداء في قلب أوروبا ويتم على سيدة وسفيرة بحصانة دبلوماسية، والشرطة لا تصل في الوقت المحدد".

وطالب عبد اللهيان في بيان له السلطات الدنماركية بضرورة ملاحقة الشخص المهاجم إثر اقتحام سفارة إيران وتهديد السفيرة في العاصمة كوبنهاغن، منتقداً "انعدام الأمن لسفير وسفارة إيران في كوبنهاغن".

بدورها، قالت أفسانه نادري بور السفيرة الإيرانية في الدنمارك لوكالة "إيرنا"، بشأن الهجوم: "بعد دخوله مبنى السفارة، قام المهاجم وهو يحمل سلاحا ابيض في يده، بالتهديد والتسبب في الرعب وإلحاق الضرر بالسيارات الموجودة في ساحة انتظار السفارة".

وأضافت نادري بور: "للأسف، رغم التحذيرات الرسمية السابقة، وصلت الشرطة الدنماركية إلى السفارة بتأخير كبير".

ولم تحدد الجهات الرسمية الإيرانية هوية الشخص المهاجم، كما لم تعلن بعد الشرطة الدنماركية أي تفاصيل عن الحادث.

ولم يتسن لإرم نيوز التأكد من صحة هذه التقارير من مصدر مستقل.