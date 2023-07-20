توسع التحقيقات في التجاوزات المالية للحزب الوطني باسكتلندا

أفاد موقع "هيرالد سكوتلند" بأن الشرطة وسعت دائرة التحقيقات في التجاوزات المالية المرتبطة بالحزب الوطني في اسكتلندا، لتتحول من الاحتيال إلى الاختلاس المحتمل.

ونقل الموقع عن رئيس الشرطة إيان ليفينغستون قوله إن "التحقيق في تجاوزات مالية للحزب الوطني الاسكتلندي التي بدأت قبل عامين توسعت من تهم احتيال إلى الاختلاس المحتمل وإساءة استخدام الأموال".

وتحقق الشرطة في ما إذا كانت المخصصات لإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال البالغة 660 ألف جنيه إسترليني، جرى إنفاقها على أشياء أخرى من قبل الحزب الوطني الاسكتلندي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الوزيرة الأولى السابقة، زعيمة الحزب الوطني نيكولا ستورجون، وزوجها الرئيس التنفيذي السابق للحزب بيتر موريل، وأمين الخزانة السابق للحزب كولين بيتي.