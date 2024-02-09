ماذا قال قائد الجيش الأوكراني الجديد في أول تصريح له؟

وأشار سيرسكي إلى "أن التوزيع والتسليم السريع والعقلاني لكل ما هو ضروري للوحدات القتالية كان ولا يزال المهمة الرئيسية للوجستيات العسكرية".

وتابع" أن معرفة كافة احتياجات الجبهة دون استثناء والسيطرة على الوضع في كل قطاع هي مهمة قيادة القوات على جميع المستويات"، مبينا أن مؤهلات أفراد هيئات القيادة والسيطرة العسكرية هي التي تعتبر حاسمة، بالإضافة إلى التنفيذ الناجح للخطط".

وأوضح، "أن سلامة الأفراد العسكريين دائمًا كانت ولا تزال القيمة الأساسية للجيش الأوكراني"، مشددا على "أن الحفاظ على التوازن بين تنفيذ المهام القتالية وتكثيف التعليم وتدريب الأفراد يظل أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ولفت القائد المعين حديثا إلى "أن إدخال حلول تقنية جديدة وتوسيع نطاق التجارب الناجحة، على سبيل المثال، استخدام الأنظمة غير المأهولة وأنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة، يعد أحد العوامل المستقبلية لبناء النصر في الحرب".

وختم قائلا، "إن التغييرات والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب هي التي ستسمح لنا بتحقيق النجاح".