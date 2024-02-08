بعد تلقي تهديدات.. هولندا تشدد إجراءتها قرب سفارة إسرائيل في لاهاي

قال رئيس بلدية مدينة لاهاي الهولندية لوكالة الأنباء الهولندية (إي.إن.بي) إن السلطات عززت الإجراءات الأمنية المشددة عند السفارة الإسرائيلية في المدينة اليوم الخميس.

يأتي ذلك، بحسب الوكالة، في أعقاب تهديد "يجب أن يؤخذ على محمل الجد"، فيما لم يذكر يان فان زانين إلى متى ستظل هذه الإجراءات سارية.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أن السلطات تطوق السفارة.

والشهر الماضي، عُثر على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد.

ويجري التحقيق في الأمر باعتباره جريمة يشتبه في أنها إرهابية.