إضراب المعلّمين يوسع دائرة الاحتجاجات في فرنسا

تتسع دائرة الاحتجاجات في فرنسا، مع اعتزام المعلمين الدخول في إضراب عن العمل، على وقع أزمة المزارعين وسائقي الأجرة، وهي ضربات مبكرة يتلقاها رئيس الوزراء الجديد جابرييل أتال.

وأعلن موظفو التعليم في فرنسا، بعد مؤتمر، يوم الأربعاء، عن "تعبئة قوية" للإضراب المقرر تنفيذه، اليوم الخميس، في المدارس والكليات التي تأثرت بشدة بالتعديلات القانونية.

وعقب انعقاد المؤتمر الإقليمي، لموظفي التعليم في أكاديميات ليموج وبواتييه وبوردو، بهدف بناء مشروع الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، دعت النقابات المعنية بالتعليم إلى إضراب عام في أنحاء فرنسا.

ودعا اتحاد التعليم في فرنسا، الذي يجمع 23 نقابة عمالية في المجالات التعليمية إلى الإضراب، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الفرنسي السياسة العامة للتعليم.

وذكرت صحيفة "سود ويست" الفرنسية، أن الجميع وصف حديث رئيس الوزراء الفرنسي بـ "الخطاب الرجعي المبسط".