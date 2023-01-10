ماذا وراء استقدام الحكومة الإسرائيلية آلاف عمال البناء الصينيين؟

وأوضح موقع Bizzness العبري، الثلاثاء، أن المئات من عمال البناء الصينيين وصلوا بالفعل إلى إسرائيل قبل أيام، وأن اتصالات مكثفة جرت مع الحكومة الصينية، أسفرت عن اتفاق لرفع القيود عن حركة تلك العمالة؛ ومن المنتظر وصول 3 آلاف عامل بناء صيني خلال هذا الأسبوع.

لكن الموقع لم يحدد ما إذا كان الحديث يجري عن خطة لإحلال واستبدال العمالة الفلسطينية، البالغة قرابة 80 ألف عامل، يعملون في قطاع البناء في إسرائيل، ويتطلب دخولهم تراخيص عمل، أم أن الهدف هو زيادة أعداد العمالة في هذا القطاع فحسب.

وتستهدف الخطة التي وضعتها جهات مختصة إسرائيلية، وشاركت فيها سلطة السكان والهجرة، استقدام 10 آلاف عامل بناء صيني إلى إسرائيل ودمجهم في سوق العمل الإسرائيلية بنهاية العام الجاري.

وتقول سلطة السكان والهجرة، حسب ما أفاد الموقع، إنها "عملت على حشد موارد بشرية أجنبية لدمجها في قطاع البناء، وإن المستهدف هو الوصول بأعداد العمال الصينيين إلى 10 آلاف عامل بنهاية 2023".

سياسات الحكومة

ولفت الموقع إلى أن آلاف العمال الصينيين خضعوا لاختبارات مختلفة فيما يتعلق بقدرتهم على العمل في مجال البناء، إضافة إلى الفحوص الطبية.

ونبه إلى أن 80 آلف عامل فلسطيني يعملون في قطاع البناء في إسرائيل، إضافة إلى قرابة 24 ألف عامل أجنبي، بما في ذلك مئات العمال من مولدوفا، الجمهورية الواقعة شرقي أوروبا، بين أوكرانيا ورومانيا.