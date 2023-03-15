الليكود يرفض مشاركة أي حزب عربي في الحكومة الإسرائيلية

وشدد عضو الكنيست بوعاز بيسموت عن حزب "الليكود"، على أنه لا يمكن لحزب غير صهيوني أن ينضم إلى الائتلاف الحكومي، في إشارة إلى القائمة الموحدة، وفق قناة "كان" العبرية الرسمية.

كما أكد عضو الكنيست بيسموت، أن خطة التغييرات القضائية لن تمس بالمواطنين العرب داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أنها تأتي لتعزيز التوازن بين سلطات الحكم الثلاث.

وتحدث عن العنف والجريمة في المجتمع العربي، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة، لكن يجب أن يتم بالتعاون مع قيادات المجتمع العربي.

وكان عضو الكنيست عن القائمة الموحدة وليد طه، قال في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن "لدينا الشجاعة لدراسة إمكانية الانضمام لحكومة نتنياهو في حال تفكك ائتلافه الحكومي مع زعيمي حزبي الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، وعوتسما يهوديت ايتمار بن غفير".

ورأى مراقبون أن "تصريحات طه تشير إلى تعاون وتفاهمات غير مباشرة وغير معلنة بين القائمة الموحدة وائتلاف نتنياهو، وأنها بدأت تأخذ شكلها الطبيعي على أن يتم الكشف عنها في الوقت المناسب".