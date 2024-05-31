بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. رئيس وزراء سلوفاكيا يخرج من المستشفى

ونُقل فيكو، الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، للمستشفى في حالة خطيرة وخضع لعملية جراحية استغرقت نحو 5 ساعات، ولعملية أخرى بعد ذلك بيومين، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".

وقبضت الشرطة على المهاجم، واسمه يوراي سي، ويبلغ من العمر 71 عامًا، في موقع الحادث، ووجهت السلطات إليه تهمة الشروع في القتل.

ويسلط الهجوم الضوء على حالة الانقسام السياسي الشديد في سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.4 مليون نسمة، وتلك هي أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عامًا.