إسرائيل "مصدومة ومشمئزة" بعد إدراجها على "قائمة العار"

أعلنت إسرائيل أنّها تشعر بالصدمة و"الاشمئزاز"، بعدما أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.

وحول القرار الذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ رسمياً بحلول نهاية حزيران/يونيو الجاري، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان القرار في بيان "إنه غير أخلاقي ويساعد الإرهاب ويكافئ حماس"، وأضاف: "الشخص الوحيد الذي تمّ وضعه على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام. عار عليه!".

بينما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن قرار إضافة إسرائيل إلى القائمة العالمية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال "سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".