صور فضائية تكشف حيلة إيران للتغطية على الضربة الإسرائيلية (صور)

كشفت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية النقاب عن صور التقطتها أقمار اصطناعية أظهرت ما فعلته إيران للتغطية على الأضرار التي لحقت بها بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

واستهدفت إسرائيل قاعدة جوية قريبة من منشأة نطنز النووية في إيران، وألحقت بها أضراراً فادحة، لكن إيران حاولت التغطية على ذلك، لحفظ ماء الوجه، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة: "ببساطة، استبدلت إيران رادار دفاع جوي مدمر بآخر جديد، لحفظ ماء الوجه".

وتكمل الصحيفة: "في 19 نيسان/أبريل، ورداً على قصف إيراني قبل بضعة أيام، يُعتقد أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة جوية ليست بعيدة عن مجمع نطنز النووي جنوب طهران".

وتضيف: "كان الموقع مركزياً بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، منذ أن تم الكشف عنه علناً قبل 22 عاماً، ويتم الدفاع عنه بشدة بواسطة نظام الدفاع الجوي الإيراني روسي الصنع (إس-300)".