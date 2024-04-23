"الشيوخ الأمريكي" يقر حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لصالح المضي قدًما وطرح حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان، تمهيدًا لإقرارها المحتمل، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أو غدًا الأربعاء، بما يؤدي إلى إرسالها للبيت الأبيض ليوقّعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونًا، وفقًا لوكالة رويترز.

وبينما لا يزال التصويت مستمرًا، حظي طرح تشريعات المساعدات الخارجية للتصويت لنيل الموافقة النهائية بتأييد 65 صوتًا، مقابل 12 صوتًا رافضًا، وتحتاج الحزمة إلى ما يزيد على 60 صوتًا مؤيدًا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح، في وقت سابق، أن حزمة المساعدات البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار توجّه "رسالة واضحة بشأن قوة القيادة الأمريكية حول العالم"، وحض مجلس الشيوخ على المصادقة عليها في أسرع وقت.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المساعدة العسكرية لإسرائيل هي بمثابة "دفاع عن الحضارة الغربية".