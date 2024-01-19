إيران.. صاحبة "الرقم القياسي" بانقطاع الإنترنت عالمياً

أظهر تقرير نشرته، أخيرًا، "جمعية طهران للتجارة الإلكترونية"، أن إيران تعد صاحبة "الرقم القياسي" بانقطاع الإنترنت في العالم، وذلك بالتزامن مع رفع الحكومة لأسعار هذه الخدمة.

وذكر التقرير، الذي يوثق حالة جودة الإنترنت في إيران، أن "جزءًا كبيرًا من مشاكل الإنترنت في البلاد يعود لأسباب ذاتية، وهذا يعني أن الحجب وتطبيق القيود والانقطاعات لم تحدث بسبب مشكلة تطوير البنية التحتية، بل بسبب السياسات الحكومية وتطبيق القوانين".

وأكدت الجمعية، أنها "أعدت هذا التقرير بناءً على بيانات الجهات الدولية وتحليل الخبراء في البنية التحتية للإنترنت في البلاد".

وقارن التقرير، إيران مع 50 دولة أخرى في 3 مؤشرات، هي: التعطيل، والقيود، والسرعة، إذ تأتي إيران في صدارة الدول ذات أسوأ جودة للإنترنت بتسجيلها 142 نقطة سلبية من إجمالي 150 نقطة محتملة.

وذكر أن "إيران تأتي في أسفل مؤشر حرية الوصول إلى الإنترنت، وتحتل المرتبة 68 من أصل 70 دولة، كما أن الشبكات الاجتماعية لا تزال مقيدة تمامًا".