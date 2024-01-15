حكومة إسرائيل تفشل بالتوافق على موازنة 2024.. كيف ربح بن غفير؟

أنهت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، اجتماعها المخصص لمناقشة موازنة 2024 المحدثة من دون توافق، في ظل معارضة العديد من الوزراء، بمن في ذلك وزراء ينتمون لأحزاب متنازعة، على رأسها "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف و"معسكر الدولة" المحسوب على وسط يمين الخريطة السياسية.

ويعارض الوزراء الاستقطاعات المزمعة في الموازنة المحدثة، ما يعني أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيكون في حاجة للبدء بمفاوضات جديدة مع هؤلاء المعارضين.

وحسب الإعلام العبري، يتصدر الفريق المعارض، وزير التعليم يوآف كيش، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير الابتكار أوفير اكونيس، وجميعهم من "الليكود".

كما يعارضها وزير الصحة أريئيل بوسو، ووزير الداخلية موشي أربيل، والاثنان من كتلة "شاس" المتشددة دينيًّا، إضافة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم "عوتسما يهوديت"، ووزراء كتلة "معسكر الدولة".

ووفق موقع "كالكاليست"، يتعين على الحكومة الوصول إلى صيغة توافقية ووضعها أمام الكنيست قبل الـ20 من كانون الثاني/ يناير، والمصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة حتى الـ19 من شباط/ فبراير المقبل، وإلا سيحدث استقطاع تلقائي يبلغ 67 مليار شيكل (17.9 مليار دولار).

الموازنة المحدثة لعام 2024 تشمل ضخ المزيد من المخصصات المالية لصالح الجهود الحربية بقيمة تبلغ 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار)، وإضافة 13.4 مليار شيكل للمخصصات المدنية (3.59 مليار دولار)، على أن يصبح مبلغ 17 مليار شيكل من بين مخصصات الدفاع تحت التصرف، بناء على تقييم الوضع الأمني، على أن يصدر قرار بذلك بدءا من الـ1 من تموز/ يوليو 2024.