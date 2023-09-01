للمرة الثانية.. سفينتا حبوب تبحران عبر ممر أوكرانيا المؤقت

أعلنت أوكرانيا، أن سفينتي شحن أخريين غادرتا ميناء بالقرب من أوديسا، وهما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان تبحران من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح بالإبحار الآمن لسفن الحبوب.

وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن سفينتي شحن الحبوب (آنا تيريزا) و(أوشن كورتسي) غادرتا ميناء بيفديني عبر ممر مؤقت مخصص للسفن المدنية.

وتحاصر روسيا الموانئ الأوكرانية منذ غزوها لجارتها، في فبراير/ شباط 2022، وهددت بمعاملة جميع السفن على أنها أهداف عسكرية محتملة بعد الانسحاب، في يوليو/ تموز، من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.