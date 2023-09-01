للمرة الثانية.. سفينتا حبوب تبحران عبر ممر أوكرانيا المؤقت
أعلنت أوكرانيا، أن سفينتي شحن أخريين غادرتا ميناء بالقرب من أوديسا، وهما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان تبحران من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح بالإبحار الآمن لسفن الحبوب.
وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن سفينتي شحن الحبوب (آنا تيريزا) و(أوشن كورتسي) غادرتا ميناء بيفديني عبر ممر مؤقت مخصص للسفن المدنية.
وتحاصر روسيا الموانئ الأوكرانية منذ غزوها لجارتها، في فبراير/ شباط 2022، وهددت بمعاملة جميع السفن على أنها أهداف عسكرية محتملة بعد الانسحاب، في يوليو/ تموز، من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وأعلنت أوكرانيا ردًا على ذلك تشغيل "ممر إنساني" على الساحل الغربي للبحر الأسود قرب رومانيا وبلغاريا، وتمكنت حتى الآن سفينتان كانتا محاصرتين في موانئ أوكرانية من الاستعانة بالممر في الرحيل.
وكتب كوبراكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن "آنا تيريزا تحمل 56 ألف طن متري من الحديد الزهر، وأن أوشن كورتسي تحمل 172 ألف طن من الحديد الخام المركز".
وأظهرت بيانات خريطة تفاعلية أن السفينتين تبعدان أكثر من 10 كيلومترات عن الشاطئ، اليوم الجمعة، وأنهما مبحرتان باستخدام محركيهما ومتوجهتان نحو الجنوب الشرقي.
وقال المحامي الأوكراني أولكسي هونتشارينكو المقيم في أوديسا على تطبيق تيليجرام، اليوم الجمعة، إن سفينتين شوهدتا بالقرب من المدينة. ونشر صورة تظهر فيها سفينتان بعيدتان في الأفق.