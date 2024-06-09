أوكرانيا تعلن قصف طائرة سو 57 المتطورة في مطار جنوبي روسيا

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في بيان، "أنه في 8 حزيران/ يونيو 2024، تم ضرب طائرة مقاتلة متعددة الغرض من طراز سو 57 للدولة المعتدية في مطار أختوبينسك في منطقة أستراخان الروسية، على بعد 589 كيلومترا من خط التماس".

وبحسب الجهاز، فإن "هزيمة سو-57 هي الحالة الأولى من نوعها في التاريخ".

ونشرت الاستخبارات الأوكرانية صوراً من الأقمار الصناعية قالت إنها تُظهر أضرارا ناجمة عن الحريق، وحطاما حول طائرة سو-57 جاثمة في أحد المطارات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، السبت، إسقاط دفاعاتها الجوية ثلاث طائرات مسيّرة فوق منطقة أستراخان.