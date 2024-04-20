مقتل مراسل صحيفة روسية بهجوم مسيّرة أوكرانية

قالت صحيفة "إزفستيا" الروسية إن المراسل العسكري للصحيفة سيميون إرمين لقي حتفه، الجمعة، بهجوم طائرة مسيرة، جنوب شرق أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن "إرمين (42 عاما) لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه التي أصيب بها عندما نفذت طائرة مسيرة أوكرانية هجوما، بينما كان عائدا من زيارة لوحدة روسية في منطقة زابوريجيا".

وقالت الصحيفة إن "المراسل العسكري تعرض لهجوم شنته طائرات أوكرانية مسيرة باتجاه زابوريجيا، إذ كان قد ذهب لتصوير تقرير صحفي".

وذكرت "إزفستيا" أن تقريره الأخير كان عن الجانب الروسي من حرب الطائرات المسيرة.

ولم يرد أي تعليق بعد من أوكرانيا.