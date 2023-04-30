مراسم تتويج الملك تشارلز ستشمل دعوة للعامة لأداء قسم الولاء

قال مكتب رئيس أساقفة كانتربري، إن مراسم تتويج الملك تشارلز التي تقام، يوم السبت المقبل، ستشمل دعوة للعامة لأداء قسم الولاء للملك وورثته وورثة العرش، في الوقت الذي نشرت نصوص الطقوس التي ستستخدم في المراسم.

وتم إدراج دعوة العامة لتقديم الولاء من خلال المشاركة في "جوقة من ملايين الأصوات" ضمن العناصر المستحدثة إلى جانب المراسم القديمة في بيان صادر عن مكتب رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.