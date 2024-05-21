إيران ترصد 630 موقعا ومنصة نشرت "إشاعات" بشأن حادثة طائرة "رئيسي"

أعلن رئيس شرطة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وحيد مجيد، الثلاثاء، أن الوحدة رصدت 630 موقعا ومنصة نشرت "إشاعات وإهانات" بشأن حادثة تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء مراسم تشييع الرئيس ومن كان معه على متن الطائرة الرئاسية التي تحطمت مساء الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكشف الجنرال مجيد في بيان صحفي عن أنه "جرى رفع دعوى قضائية ضد من نشر أمورا مسيئة عن سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي".

وأشار إلى أنه "خلال الساعات الماضية تم رصد 550 موقعا إلكترونيا متخصصا في الفضاء الإلكتروني، كما تم تحديد 80 منصة إلكترونية لنشر أمثلة مسيئة وإشاعات حول حادث طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه".

وأكد بأنه جرى تحذير عدد من القائمين على هذه المواقع، ورفع دعاوى قضائية بحقهم، فيما كانت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية أصدرت بيانا يوم الاثنين قالت فيه: "نحن نراقب الفضاء الافتراضي بعناية من أجل الوفاء بواجباتنا والمهام الموكلة إلينا".