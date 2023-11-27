البنتاغون: قراصنة صوماليون وراء محاولة الاستيلاء على ناقلة نفط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إن محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن، أمس الأحد، نفذها على ما يبدو قراصنة صوماليون وليس الحوثيون اليمنيون.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون: "مستمرون في التقييم، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد الخمسة صوماليون".

وأضاف رايدر: "من الواضح أن الواقعة مرتبطة بالقرصنة".

واستجابت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية لنداء استغاثة، أمس الأحد، من الناقلة التجارية سنترال بارك التي استولى عليها مسلحون. وقال الجيش الأمريكي إن المهاجمين تم نقلهم على السفينة الحربية الأمريكية ماسون، وإن سنترال بارك وطاقمها بخير.