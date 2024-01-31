خطابات "كيم" النارية.. هل تنذر بحرب وشيكة مع سيول؟

تثير تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للجار الجنوبي وحلفائه، وتوارد الأنباء عن إجراء تجارب صاروخية جديدة، وتوسيع بيونغ يانغ قدراتها النووية وترسانتها من أسلحة الدمار الشامل، التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما ذكرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية.

وبحسب مقال تحليلي في المجلة، تساءل كاتبه سو مي تري عن "أسباب تكثيف بيونغ يانغ لخطابها واستفزازاتها العسكرية، وما إذا كان ذلك سعيا من الرئيس كيم لحماية نظامه، أو إذا كان يخطط لهجوم وشيك ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وتطرق المقال إلى تحذيرات كل من روبرت كارلين، الرئيس السابق لقسم شمال شرق آسيا في مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية، وسيغفريد هيكر، المدير السابق لمختبر لوس ألاموس الوطني، من أن "كيم اتخذ قراراً استراتيجياً بالذهاب إلى الحرب "، وأن "الخطر يتجاوز بكثير التحذيرات الروتينية في واشنطن وسيول وطوكيو بشأن استفزازات بيونغ يانغ".

وقال إن "كيم يدرك أن حرباً كبرى مع كوريا الجنوبية من شأنها أن تجذب الولايات المتحدة، وأنها بالتأكيد تعني نهاية نظامه"، مشددا على أن "الخطر في تصريحات بيونغ يانغ لا يكمن في أن كوريا الشمالية ستبدأ الحرب عمدًا، بل في تهديداتها وأعمالها العدوانية، بما في ذلك إطلاقها الصواريخ على المياه الكورية الجنوبية، وإرسال طائرات بدون طيار نحو جزرها، وانتهاك الحدود في البحر الأصفر".

وحذر من أن "كيم يمكن أن يبدأ الحرب مع كوريا الجنوبية من خلال إثارة الانتقام، وأنه لضمان عدم حدوث ذلك، واستمرار السلام في شبه الجزيرة الكورية، فإنه يتعين على واشنطن وسيول إرسال إشارة لا لبس فيها لبيونغ يانغ عن القوة العسكرية لسيول وواشنطن".

ما الجديد في تهديدات بيونغ يانغ؟

بحسب الكاتب، فإن الجديد في التهديدات أن "كيم ذهب إلى أبعد من المعتاد في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى، في 15 يناير/كانون الثاني، عندما أعلن أن كوريا الجنوبية هي الدولة الأكثر عدائية في العالم بالنسبة لبيونغ يانغ، وأن الحرب معها أمر لا مفر منه، كما تعهد كيم بإعادة كتابة دستور كوريا الشمالية، ودعا إلى تدمير خط السكك الحديدية غير المستخدم عبر الحدود والنصب التذكاري الضخم المكون من تسعة طوابق الذي بناه والده رمزا للوحدة بين الكوريتين".

وأفاد بأن "تعليمات كيم للمؤسسة العسكرية بالاستعداد لمواجهة مع العدو ولحدث عظيم لقمع كامل أراضي كوريا الجنوبية، لن يؤدي إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية"، منوها إلى أنه "منذ 2018، قبلت بيونغ يانغ بالحدود البحرية بينها وبين كوريا الجنوبية، التي رسمتها الأمم المتحدة في نهاية الحرب الكورية، لكن كيم أعلن أن هذه الحدود غير قانونية، وأكد مطالبات كوريا الشمالية الإقليمية في المنطقة، ما يزيد من خطر الاشتباكات مع الجنوب".

وأوضح أن "هذا التحذير لا يزال غير واضح، وقد رفضته سيول باعتباره نوعا من الحرب النفسية، لكن تجاهل هذه التحذيرات قد يكون مبررًا لمزيد من الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".