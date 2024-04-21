مع التهديد بالحرب الشاملة.. حملات القمع تثير مخاوف الإيرانيين

دفعت التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، الإيرانيين إلى حافة عدم اليقين، إذ هزت سلسلة من الهجمات والمناوشات العسكرية البلاد، ما ترك المواطنين خائفين والحكومة في حالة تأهب قصوى.

ووصف مهرداد، وهو مهندس من أصفهان، الأجواء بأنها متوترة، حيث يخشى الكثيرون من اندلاع حرب شاملة.

وعلى الرغم من كثافة الهجمات، إلا أن الحكومة الإيرانية اتخذت موقفًا حذرًا. وبعد أن تعهدت في البداية بالرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي، يبدو أن السلطات الآن تعمل على تهدئة الوضع، بحسب الصحيفة.

بدوره، يعتقد عباس عبدي، وهو محلل مقيم في طهران، أن الحكومة تسير على خط رفيع بين إعلان النصر على إسرائيل ومعالجة الاضطرابات الداخلية.

وأكدت الصحيفة أن الأعمال العدائية الأخيرة تمثل خروجًا كبيرًا عن الحرب السرية التي انخرطت فيها إيران وإسرائيل منذ عقود، مؤكدة أن الضربات الانتقامية التي شنتها إسرائيل ضد سفارة إيران في دمشق أدت إلى تصعيد الصراع؛ ما أثار دعوات عالمية لضبط النفس.