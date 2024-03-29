واشنطن تؤكد نقل "تحذير مكتوب" إلى موسكو قبل هجوم "كروكوس"
كشفت الولايات المتحدة أنها نقلت تحذيرًا مكتوبًا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، قبل وقوع الهجوم الأخير على قاعة حفلات (كروكوس سيتي) قرب موسكو، بحسب "رويترز".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، خلال إفادة مع الصحفيين، اليوم الخميس، إن هذا التحذير هو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفًا.
ورفض البيت الأبيض اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 140 شخصًا، ووصفه بأنه "هراء".
وأضاف كيربي: "من الواضح بشدة أن تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن الهجوم المروع في موسكو، الأسبوع الماضي.. في الواقع، حاولت الولايات المتحدة المساعدة بمنع هذا الهجوم الإرهابي ويعلم الكرملين هذا".
وجاءت تصريحات كيربي بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيقات الروسية أنها كشفت أدلة على أن المسلحين الأربعة الذين نفذوا هجوم، الجمعة الماضي، تربطهم صلات "بقوميين أوكرانيين" وأنهم تلقوا مبالغ مالية وعملات مشفرة من أوكرانيا.
ووصف كيربي المزاعم الروسية بأنها "هراء ودعاية".
وقال إن الولايات المتحدة قدمت عدة تحذيرات سلفًا إلى السلطات الروسية من هجمات لمتطرفين على حفلات وتجمعات ضخمة في موسكو، بما في ذلك تحذير مكتوب، في السابع من مارس/ آذار في الساعة 11:15 صباحًا إلى الأجهزة الأمنية الروسية.
وأضاف كيربي أن واشنطن قدمت "عقب الإجراءات المعتادة وعبر القنوات الراسخة المستخدمة في مرات عديدة من قبل... تحذيرًا مكتوبًا لأجهزة الأمن الروسية".