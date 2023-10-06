فرنسا تجني عواقب فشل عقود من التدخل في إفريقيا

تجني فرنسا الآن عواقب عقود من التدخل في جميع أنحاء إفريقيا، لتحقيق المصلحة الذاتية والجشع التجاري والاستغلال الطويل لخيرات وموارد القارة، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن النيجر، أحدث دولة من بين عدة دول في غرب إفريقيا، ترفض محاولات فرنسا الطويلة الأمد للتدخل في منطقة الساحل، ما يعكس مدى فشلها لسنوات في التعامل مع مستعمراتها الإفريقية السابقة.

وقالت الصحيفة إن ترحيب قيادات النيجر العسكرية الجديدة بقرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسحب سفيره وقواته من البلاد بعد الانقلاب العسكري الأخير؛ يدل بوضوح على أن القوى الإمبريالية والاستعمارية الجديدة لم تعد موضع ترحيب على أي أراضٍ وطنية.

ولفتت إلى بيان قيادة الانقلاب في النيجر، الذي قال إن "العصر الجديد من التعاون، القائم على الاحترام المتبادل والسيادة، بدأ بالفعل".

وأضافت الصحيفة أن ماكرون اعترف بتاريخ فرنسا المظلم في إفريقيا باعتباره تهديدًا لجهوده الدبلوماسية لكسب الأصدقاء والنفوذ، وسط منافسة أكثر حدة على السلطة في القارة.

وحاول ماكرون معالجة القضايا الفردية، بما في ذلك طلب العفو في رواندا، وهي مستعمرة بلجيكية سابقة اتهمت حكومتها فرنسا منذ فترة طويلة بالتواطؤ في مقتل حوالي 800 ألف رواندي، معظمهم من التوتسي، في عام 1994، وفق الصحيفة.