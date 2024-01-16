إيران تشن هجوما صاروخيا على مواقع لجيش العدل في باكستان

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم، إن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد جماعة جيش العدل في باكستان.

وأوضحت وكالة "تسنيم" للأنباء، أنه تم استهداف مقرين مهمين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية.

وقالت إن هذين المقرين تعرضا للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وتم تدميرهما.

وكان تنظيم جيش العدل الإيراني المعارض الذي ينشط على الحدود بين إيران وباكستان، أعلن مسؤوليته عن هجمات وقعت في الفترة الأخيرة واستهدفت قوات الشرطة وحرس الحدود الإيراني.

ويؤكد التنظيم إنه يقاتل النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية ويواجهون تمييزا ممنهجا، كما تعاني مدنهم من الإهمال الحكومي وتتزايد معدلات البطالة والفقر في صفوفه.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع السكان البالغ عددهم 84 مليونًا، بحسب إحصاءات رسمية.