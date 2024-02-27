تقرير إخباري: مصانع غير قانونية للأسلحة في مالي

كشف تقرير إخباري عن انتشار ورش سرية لتصنيع السلاح في مالي، مشيرا إلى أن هذه المصانع غير القانونية باتت تشكل صداعًا للدولة الأفريقية التي لا تزال تعاني من تهريب الأسلحة بمختلف أنواعها.

ووفق التقرير الذي نشرته مجلة "لوجورنال دو لافريك" الفرنسية، فإن أرقاما رسمية كشفت أنه خلال السنوات الأخيرة، حوالي 40 بالمائة من الوفيات في مالي ارتكبت باستخدام الأسلحة النارية، إذ قد يكون هذا الرقم أعلى عندما يتعلق الأمر بالجرحى.

وأضافت المجلة أنه يتم تصنيع عدد كبير من الأسلحة غير القانونية في العاصمة باماكو في ورش سرية داخل المدينة نفسها.