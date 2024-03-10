الفيديوهات الساخرة.. آخر صيحات المنافسة بين ترامب وبايدن

أطلقت شركة Make America Great Again Inc. إعلانًا في وقت سابق من الأسبوع تساءل عما إذا كان بايدن يستطيع البقاء على قيد الحياة حتى نهاية فترة ولايته الثانية.

سيكون عمر الرئيس، الذي يبلغ حاليًا 81 عامًا، 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا أن 73 % من الناخبين المسجلين، قالوا إنهم إما يوافقون بشدة أو إلى حد ما على أن بايدن أكبر من أن يكون رئيسًا فعالًا.

يبلغ عمر ترامب، المرشح المحتمل للحزب الجمهوري، 77 عامًا، وسيكون عمره 82 عامًا في نهاية فترة رئاسته الثانية المحتملة إذا فاز في نوفمبر. لقد واجه بعض التدقيق بسبب زلاته اللفظية، مثلما حدث عندما خلط بين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) ونيكي هالي، منافسته في الحزب الجمهوري.

سيتم بث إعلان حملة بايدن الذي صدر في وقت سابق من يوم السبت في الولايات الكبرى التي تشهد منافسة، بحسب صحيفة "ذا هيل".

يقول بايدن في الإعلان: “ يعتقد دونالد ترامب أن وظيفة الرئيس هي رعاية نفسه”. "أعتقد أن وظيفة الرئيس هي النضال من أجلكم، أنتم الشعب الأمريكي، وهذا ما أفعله".

وفي مقطع مقتطف في نهاية الإعلان، يقول بايدن: "انظر، أنا شاب جدًا، ونشيط ووسيم؟".