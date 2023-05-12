مساعدات بلجيكية لأوكرانيا ممولة من ضرائب على أصول روسية مجمدة

أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، تخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا تناهز قيمتها 100 مليون يورو تمّ تمويلها بموجب عائدات ضريبية على أصول روسية مجمدة.

وأوضحت الحكومة أن نصف المساعدات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 92 مليون يورو، ستكون على شكل عربات مصفحة وأسلحة وذخائر، وأن الشحنات الأولى منها يتوقع أن تصل "سريعاً جداً".

أما النصف الآخر فسيكون مخصصاً للسكان والمدنيين على شكل مساعدات إنسانية ستوزع في المدن الكبرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبهدف "تعزيز" الحضور الدبلوماسي البلجيكي في المنطقة من خلال إنشاء مركزين دبلوماسيين لبروكسل في مولدافيا وأرمينيا.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب على أهمية "مرافقة وحماية" العدد المتزايد من الأوكرانيين الذين يلجؤون إلى مولدافيا المجاورة.