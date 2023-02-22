ألمانيا تطرد موظفين اثنين من سفارة إيران.. واستدعاء سفير طهران بفيينا

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام صدر بحق المواطن الألماني من أصول إيرانية جمشيد شارمهد مطالبا إيران بإلغاء القرار.

وكتب شولتس في تغريدة "النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة ولا يعير حقوق الإنسان أي اهتمام"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت في بيان، الأربعاء، إنها أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية هما شخصان غير مرغوب فيهما وطالبتهما بمغادرة البلاد، احتجاجًا على إصدار حكم في إيران بإعدام مواطن ألماني.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا استدعت أيضًا القائم بالأعمال الإيراني بسبب الموضوع ذاته، مضيفة أنه "تم إبلاغه بأننا لا نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني".

وتابعت: "نطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد وتمكينه من استئناف منصف وفقًا للقانون"،