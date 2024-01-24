أردوغان يستقبل رئيسي لبحث صراع غزة وملف الطاقة

وأمس الثلاثاء، قالت الرئاسة التركية: "خلال اللقاءات، وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وتحديدًا الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن الزعيمين سيترأسان أيضًا مجلس الأعمال التركي الإيراني، ومن الممكن توقيع بعض الاتفاقات.

في حين قال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار إنه ناقش التعاون في مجال الطاقة مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي، خلال محادثات في أنقرة، أمس الثلاثاء.

وأضاف بيرقدار، في منشور على منصة "إكس": "أكدنا أن تعاوننا في مجال الغاز الطبيعي على وجه الخصوص يحتاج إلى التقييم في إطار أشمل".

وانتقدت تركيا إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعمت الخطوات القانونية لمحاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

ورغم انتقاداتها اللاذعة، حافظت أنقرة على علاقات تجارية مع إسرائيل؛ ما أثار انتقادات في الداخل، ومن إيران.

وعلى عكس حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تعتبر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، حركة حماس جماعة إرهابية.