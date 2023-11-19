ما دور "فاغنر" وتركيا في انتصار الجيش المالي واستعادة "كيدال"؟

ولم يكن يأتي ذكر أنقرة على لسان الحركات الأزوادية سابقا، لكن تداول اسمها، يُذكّر بتوقيعها اتفاقيات مع أكثر من 25 دولة أفريقية في قطاعي الدفاع والأمن، منها مالي إلى جانب رواندا والسنغال والكونغو ونيجيريا وإثيوبيا والسودان، وتضمنت هذه الاتفاقيات التصدير العسكري إلى جوانب متعلقة بالتعاون في التصنيع العسكري.

وعلى العكس فإن معلومات أمنية تكشف عن وجود ما يقارب ألف عنصر من "فاغنر" في مالي بناء على اتفاقيات عسكرية تمّ توقيعها بين موسكو وباماكو.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عبر منصة "إكس"، أن روسيا تهنئ السلطات المالية على "النصر" في كيدال. وتبعتها سفارة روسيا الاتحادية في مالي، في بيان لها، أنه "وفقا للمعلومات الواردة، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، حرّرت القوات المسلحة المالية بالكامل مدينة "كيدال" من جماعات الطوارق المتمردة، التي ظلت لمدة عشر سنوات معقلا رئيسيا للمتمردين المناهضين للحكومة في السنوات الأخيرة".

وفي الأثناء اتهمت الحركات الأزوادية المسلحة خمس دول لم تسمّها ومرتزقة جاؤوا من ليبيا وسوريا بمساعدة الجيش المالي في مدينة "كيدال" عقب خروج بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام منها قبل أيام.

بدوره شكّك الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد في مالي بلال أغ شريف، في إعلان الجيش في باماكو استعادة مدينة "كيدال" بمفردها، مشيرا إلى دعم مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية.